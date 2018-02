Un sadique sexuel a commis des crimes d'une «violence inimaginable»

L'homme de 28 ans s'en est pris à trois femmes dans les rues du Plateau-Mont-Royal pendant la nuit du 3 au 4 novembre 2016. Ses deux premières victimes ont réussi à s'échapper de son emprise, mais la troisième a subi un calvaire d'une «brutalité sans nom». Chaque fois, il a utilisé le même modus operandi : suivre des femmes seules, puis les frapper au visage afin de les agresser sexuellement. En 2013, il avait reçu une peine de trois ans de détention pour une agression similaire.

Cette nuit-là, sa première victime a seulement 15 ans. À la sortie de la station de métro Mont-Royal, il lui assène cinq coups violents au visage, mais l'adolescente le repousse et prend la fuite. Quelques heures plus tard, François Dulude suit une femme dans l'avenue Mont-Royal, puis l'agrippe par derrière en lui insérant une corde dans la bouche. Projetée au sol, la femme de 21 ans est traînée par son agresseur, mais réussit à crier à l'aide.

Vers 3h50, François Dulude attaque sa troisième victime de la soirée dans la rue D'Iberville. «Je vais te tuer et te violer. Tu vas mourir ce soir», lui répète-t-il, en disant avoir le sida. Il frappe la jeune femme au visage à répétition et l'agresse sexuellement pendant plus d'une heure. L'agression, dont nous taisons les détails sordides, est d'une «violence terrifiante, dégradante et absolue», selon le juge Nadon. Seule l'arrivée salvatrice d'un employé au petit matin délivre la victime de ce supplice effroyable.