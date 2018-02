Proxénétisme au métro Longueuil: la police cherche des victimes

La nouvelle Équipe intégrée de lutte contre l'exploitation sexuelle recherche des victimes qui auraient pu tomber sous le contrôle de trois proxénètes actifs dans les environs du métro Longueuil et du terminus d'autobus Panama de Brossard.

L'équipe mixte regroupant plusieurs corps policiers dit avoir amorcé une enquête en août dernier alors qu'une fille mineure était en fugue. «Celle-ci fut recrutée à la station de métro Longueuil et fut amenée dans différents lieux des villes de Châteauguay et Laval afin d'offrir des services sexuels», écrivent les policiers dans un communiqué.

Trois hommes ont été arrêtés : Dylan Mcenroe, 22 ans, de Laval, Alexander Forget Bedrossian, 24 ans, de Laval, et Save Birza, 23 ans, de Brossard. Tous sont bien connus de la police en raison de leurs antécédents criminels et sont maintenant en attente de procès pour proxénétisme, avoir bénéficié d'avantages matériels provenant des services sexuels d'une autre personne, publicité de services sexuels d'une autre personne et menaces.