Vol d'une «grande violence» : le SPVM recherche trois suspects

Fanny Lévesque

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l'aide de la population pour identifier et localiser trois suspects qui auraient participé à un vol qualifié d'une «grande violence», il y a plus d'un an, dans l'est de la ville.

Le 3 janvier 2017, vers 21h45, trois hommes se sont approchés d'un individu qui venait de quitter son travail et qui se trouvait près de son véhicule dans le stationnement d'un centre commercial de la rue Sherbrooke Est, près de l'autoroute 25. «Les trois suspects se sont approchés de la victime et lui ont ordonné de leur donner son portefeuille et ses autres effets personnels. La victime a alors tenté de fuir en courant, mais l'un des suspects lui a donné une charge de pistolet à impulsion électrique et un autre suspect le frappait à coup de manche d'arme blanche», relate le SPVM. Les hommes ont pris la fuite à pied. Ils ont par la suite effectué trois transactions avec les cartes bancaires de la victime dans autant de dépanneurs différents dans les secteurs de Montréal-Est, de Lachenaie et de Charlemagne.