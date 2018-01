Un Hells de l'ouest canadien jugé au Québec arrêté pour deux meurtres

Larry Amero, un influent Hells Angels de la Colombie-Britannique qui avait trouvé refuge au Québec pour fuir une guerre sanglante dans l'ouest canadien et qui avait été libéré en plein procès sur une autre affaire au Québec, a été rattrapé par la justice hier.

Des médias anglophones, dont le Vancouver Sun, ont annoncé aujourd'hui qu'Amero, 40 ans, a été arrêté dans la région d'Ottawa et accusé d'avoir comploté deux meurtres commis dans l'ouest canadien en 2012, au cours de ce sanglant conflit opposant deux gangs ennemis, les United Nations et les Independant Soldiers, et leurs alliés respectifs.

En août 2011, durant cette guerre, Amero, qui faisait également partie d'une alliance appelée Wolfpack, avait échappé à la mort alors que le véhicule dans lequel il se trouvait en compagnie d'autres personnes avait été criblé de balles près d'un hôtel de Kelowna.

Amero, qui a été blessé dans l'attentat, a ensuite fui au Québec. Il est alors tombé dans la ligne de mire des enquêteurs de la Sûreté du Québec qui ont déclenché une importante enquête baptisée Loquace visant un consortium de six individus -dont Amero- qui auraient tenté de s'accaparer du monopole de la distribution de cocaïne au Canada.

Larry Amero a été arrêté lors de l'opération Loquace et accusé de gangstérisme, complot, importation et trafic de stupéfiants, et possession de bien criminellement obtenus. Toutefois, en plein procès en août 2017, il a bénéficié d'un arrêt des procédures en vertu de la décision Jordan de la Cour Suprême qui limite les délais judiciaires.

Depuis sa libération, il semble qu'Amero, un débardeur du port de Vancouver, vivait dans la région d'Ottawa et retournait parfois en Colombie-Britannique. Il est officiellement membre en règle de la section des Hells Angels de West Point en Colombie-Britannique.

Deux des six membres du consortium arrêtés dans l'opération Loquace, Rabih Alkhalil et Mihale Leventis, sont toujours en attente de procès. Alkhalil a d'abord été jugé en Ontario pour le meurtre d'un homme commis à Toronto et purge déjà une sentence de 25 ans.

