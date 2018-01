Un Hells trahi par un système de reconnaissance faciale

C'est ce que révèle la déclaration sous serment au soutien du mandat de perquisition demandé et obtenu par les policiers pour fouiller le condo de Bordage, à la suite de l'arrestation de ce dernier, et que La Presse a obtenue.

Le document révèle qu'à la suite de l'opération SharQc menée contre les Hells Angels en avril 2009, la police avait complètement perdu la trace de Bordage jusqu'à ce qu'il fasse une demande de passeport au nom d'un certain Claude Cochu, en décembre 2010.

Par la suite, le mandat ne fait mention d'aucun développement durant une période de six ans et demi, jusqu'à ce qu'en juin 2017, Passeport Canada prévienne la police que Bordage avait été reconnu par le système de reconnaissance faciale, qu'il voyageait sous l'identité d'un certain Claude Lavigne et qu'il avait fait une demande de passeport à ce nom en décembre 2016.

À la fin de juin 2017, le passeport de Bordage a été révoqué, ce qui ne l'a pas empêché de faire un voyage de trois semaines au Portugal en septembre dernier, de revenir à l'aéroport Trudeau le 24 septembre et de réussir à quitter l'aéroport, «malgré tous les filets de sécurité mis en place», indique le document.