Le SPVM retrouve des articles de sport volés de grande valeur

La police de Montréal a retrouvé peu avant Noël des articles de sport de grande valeur qui avaient été volés à un collectionneur montréalais, dont une balle de baseball autographiée par Babe Ruth et des cartes de hockey anciennes.

Le vol avait fait grand bruit l'été dernier. Daniel De Varennes, collectionneur aguerri qui accumule des pièces rares du monde du sport, de la bande dessinée, de la musique et de l'histoire militaire, a été dévalisé dans son immeuble de condos de la rue Bates, à Outremont, au mois d'août.

Le voleur s'était introduit dans l'immeuble et avait forcé les cadenas des casiers où les propriétaires peuvent entreposer leurs biens, dans une aire commune. Certains s'étaient fait voler des pneus d'hiver qu'ils avaient rangés pour la belle saison, ou un vélo.

Mais dans le casier de Daniel De Varennes, l'intrus avait mis la main sur le gros lot : le collectionneur dit s'être fait dérober une vingtaine de guitares de collection, des bandes dessinées rares, des reliques de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que ses cartes de hockey précieuses et sa balle de baseball autographiée.

Il offrait une récompense de 50 000 $

Anéanti, il avait donné des entrevues à plusieurs médias pour dénoncer le cambriolage. Il estimait ses pertes à plusieurs centaines de milliers de dollars et offrait même une récompense de 50 000 $ à quiconque lui permettrait de retrouver ses articles volés.

Les enquêteurs du centre opérationnel Nord du SPVM ont démarré une enquête et sont vite tombés sur la trace de Simon Perez, 50 ans, un Lavallois qui avait plusieurs antécédents criminels pour vols et introduction par effraction, et qui avait déjà démontré un intérêt pour le recel de pneus d'hiver.