Fraudes bancaires aux É.-U.: quatre étudiants québécois condamnés

Ils croyaient avoir découvert la faille ultime qui permettait de frauder impunément en traversant la frontière américaine. Mais plutôt que de s'enrichir, quatre étudiants québécois ont goûté à la prison aux États-Unis et imposé un lourd fardeau financier à leurs parents afin de pouvoir rembourser 23 institutions financières dans six pays.

Les agents du département de la Sécurité intérieure des États-Unis avaient arrêté le quatuor à la fin d'octobre 2016. Une perquisition dans un petit entrepôt loué par leur leader à Burlington, au Vermont, avait permis de découvrir 33 500 $US en billets de 20 $, un lecteur/encodeur de cartes magnétiques, ainsi que près de 400 cartes-cadeaux de restaurants comme Subway et Dunkin' Donuts, avec des chiffres inscrits dessus au marqueur.

Vague de fraudes

Pendant ce temps, les banques de la région de Burlington rapportaient des centaines de fraudes ou tentatives de fraude à l'aide de cartes de crédit ou de débit canadiennes clonées. Un guichet a été ciblé à lui seul pour des retraits de 54 000 $US.

Les enquêteurs américains ont compris ce qui se passait. Les étudiants utilisaient une vulnérabilité du système bancaire américain.

Entre 2007 et 2015, le Canada s'est converti aux cartes à puce, qui préviennent les fraudes en générant à chaque transaction un code unique non réutilisable. Cette technologie plus coûteuse commence à peine à être utilisée aux États-Unis, où il a été difficile de mobiliser l'industrie en sa faveur.

Les guichets automatiques y fournissent encore des avances de fonds en lisant la bande magnétique à l'arrière d'une carte, très facile à copier. Il est tentant pour des criminels canadiens de copier des cartes sur support magnétique et d'aller les utiliser aux États-Unis.

Après leur arrestation, Nicolau Manfredi, un étudiant de l'UQAM de 21 ans, Brando Lo, un étudiant de l'Université de Montréal de 24 ans, et Safwan Bensalma, un étudiant de HEC Montréal de 21 ans, avaient passé deux bonnes semaines en prison au sud de la frontière.

Pour recouvrer leur liberté dans l'attente de leur procès, ils avaient dû compter sur leurs familles qui avaient versé d'importantes cautions de plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Le quatrième comparse, Mathieu Baaklini, un étudiant de l'Université de Montréal de 21 ans, avait eu beaucoup plus de mal. Les soupçons qui pesaient sur lui étaient plus lourds. Il avait transféré des fonds à un autre fraudeur bien connu à Montréal. Il était aussi soupçonné d'avoir fraudé par téléphone une dame âgée de Houston qui n'avait plus toute sa tête et qui lui avait transféré 40 000 $ vers son compte bancaire québécois, sans qu'il puisse expliquer pourquoi. Même s'il n'avait pas été accusé, faute de preuve, d'une intention criminelle, les autorités américaines retenaient cette histoire contre lui, selon les documents déposés à la cour.

Sa caution a été fixée à 250 000 $US, soit 312 000 $CAN. Sa mère, secrétaire dans un hôpital, et son père, chauffeur de taxi, ont utilisé toutes leurs économies et contracté une marge de crédit, en plus de solliciter tous les membres de la famille. Sans succès. Ils n'ont pu amasser que 98 000 $US. Il a fallu attendre février 2017 pour que le juge accepte d'abaisser le montant de sa caution et de le libérer dans l'attente du procès.