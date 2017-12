Vol de personnes âgées : l'enquête progresse

Le sac-cadeau contiendrait une bouteille de vin et du chocolat. Il inciterait les victimes à manger le chocolat contenant une «substance inconnue» qui leur ferait perdre connaissance. «À leur réveil, les victimes constatent qu'elles se sont fait voler argent, bijoux et même appareils électroniques [...] Elles seraient aussi incommodées [par la substance] sur une longue période.»

Selon les nouvelles informations, le suspect, âgé entre 45 et 50 ans, stationnerait son véhicule, un Jeep Grand Cherokee blanc récent, à proximité de la résidence de ses victimes. Il arriverait en marchant et serait un «homme calme, patient et très charmant». Le suspect ciblerait des aînés vulnérables, particulièrement des femmes vivant seules, et saurait gagner leur confiance.

Description

L'homme recherché par la police a la peau blanche au teint légèrement basané. Il mesure environ 5'11'', il est de stature mince et a les cheveux rasés. Le suspect portait une tuque noire et un manteau léger noir au moment des crimes. Il s'exprime en français en utilisant beaucoup d'expressions anglaises. Il pourrait également s'exprimer en anglais.

Le présumé voleur aurait été vu en compagnie «d'une personne plus petite et plus mince que lui et qui marcherait en boitant de façon évidente», ajoutent les autorités. Le Jeep Cherokee a également des enjoliveurs (mags) particuliers. Les invasions de domicile sont survenues en décembre dans les arrondissements de Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies et Dorval.

Toute information peut être transmise de façon anonyme et confidentielle en communiquant avec le Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne au www.infocrimemontreal.ca. Toute personne qui aurait été victime ou qui connaît quelqu'un qui pourrait l'être peut se rendre au poste de police de son quartier ou communiquer avec le 9-1-1 pour déposer une plainte.