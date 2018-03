À la recherche des Riopelle volés

Trahi par les indiscrétions de sa femme, un homme proche de la mafia montréalaise a été accusé de recel cette semaine parce qu'il exposait chez lui trois toiles volées de Jean Paul Riopelle. Un pas de plus dans la longue quête d'une petite équipe de la Sûreté du Québec qui s'est donné pour mission de récupérer les 21 oeuvres du grand maître québécois tombées aux mains de criminels et qui sont toujours portées disparues.

L'un des artistes qui occupent le plus les enquêteurs est le regretté Jean Paul Riopelle. Le signataire de Refus global, qui s'est éteint en 2002 et fait actuellement l'objet d'une grande exposition au Musée national des beaux-arts du Québec, est l'un des artistes québécois dont les oeuvres se vendent le plus cher. En mai, sa toile Vent du nord a été vendue aux enchères 7,4 millions de dollars.

Les policiers ont bondi en apprenant de quelles oeuvres il s'agissait : les trois tableaux, peints par l'artiste de 1955 à 1956, sont évalués à 50 000 $ chacun, pour un total de 150 000 $. Petit hic : ils avaient été volés en 1999 et on était sans nouvelles d'eux depuis.

Moins discrète que son mari, Béatrice Longo dirige la Fondation Tournesol, organisme d'aide aux familles démunies. Elle aurait contacté des gens et discuté très ouvertement de trois gouaches de Jean Paul Riopelle qui étaient accrochées dans sa maison et qui avaient été acquises par son conjoint avant leur mariage, selon un mandat de perquisition consulté par La Presse.

Vallée a été condamné pour le meurtre d'un homme qui devait témoigner en justice contre les Hells dans une affaire de drogue, en 1993. Pendant l'enquête, la police avait saisi un sac contenant des explosifs sur lequel on avait relevé les empreintes de Farruggia. Ce dernier avait aussi sur lui la clé d'une voiture dans laquelle se trouvait une arme de poing et un détonateur identique à celui utilisé pour tuer le témoin.

Vol la veille de Noël

Le 24 décembre 2008, des malfaiteurs s'introduisent par effraction chez un médecin de Saint-Aubert, absent de chez lui. Le système d'alarme se déclenche, et dans leur fuite, les voleurs abandonnent plusieurs toiles sur le terrain. Ils dérobent tout de même trois oeuvres de Riopelle, évaluées à 40 000 $. L'une d'elles a réapparu chez un commissaire-priseur de Saint-Hyacinthe en juillet dernier. Avisé par la police qu'elle avait été volée, le commissaire-priseur l'a immédiatement remise pour restitution à son propriétaire légitime. L'enquête se poursuit pour établir la chaîne de possession de l'oeuvre, qui a été revendue plusieurs fois après le vol sans intention malveillante apparente.

Le voyage Toronto-Montréal

En mai 2014, une huile sur toile d'un mètre carré peinte par Riopelle et évaluée à 225 000 $ est volée dans une galerie de Toronto. Rapidement, un informateur avise la police que le tableau se trouverait chez un particulier, à Montréal. L'homme a la surprise de voir la police débarquer chez lui et emporter la toile. Personne n'a été arrêté à ce jour dans cette affaire, l'enquête est toujours ouverte.

L'employé du musée

En 2005, un diplômé en histoire de l'art employé contractuel du Musée d'art de Joliette, Marc-André Morin Larocque, a été arrêté pour avoir tenté de vendre cinq lithographies de la série Derrière le miroir 1970 de Jean Paul Riopelle. Les oeuvres étaient gardées au musée et l'employé aurait profité de son accès pour les subtiliser en douce, mais sa tentative de vente aux enchères a attiré l'attention.

Le voleur d'expérience

En 2002, un client est entré à la galerie Nordheimer de Montréal, et a demandé à l'employé de monter dans une échelle pour décrocher un tableau de Cosgrove qu'il souhaitait examiner. Profitant de la distraction, un complice a dérobé sur un mur un Riopelle évalué à 300 000 $. Des images de caméras de surveillance ont permis à Alain Lacoursière, premier policier québécois à s'être spécialisé dans le vol d'oeuvres d'art, d'identifier Charles Abitbol, un récidiviste qui avait fait de la prison aux États-Unis et dans six pays européens pour des dossiers semblables. Le suspect a dévoilé où se trouvait la toile et écopé d'une amende de 15 000 $.