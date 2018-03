Le téléphone de la fille d'un Hells Angel au coeur d'un litige

« M. Ruest est vraiment malchanceux avec son cellulaire », a résumé M. Lalonde. Lorsqu'il a obtenu sa libération conditionnelle en février dernier, Alain Ruest devait divulguer ses communications. Mais dans les mois suivants, il a reçu des appels de trois numéros 514, des textos de deux personnes inconnues identifiées par NICO et KPT et échangé des messages textes avec un téléphone dont il a dit qu'il appartient à sa fille.

Ses agents de libération conditionnelle lui ont, à quatre reprises, demandé de fournir ses messages textes, mais M. Ruest les a effacés croyant, a-t-il expliqué, qu'un téléphone intelligent était un peu comme un ordinateur, qu'il devait enlever des informations en raison d'un stockage limité.

Un téléphone communautaire

Mais l'historique du téléphone de sa fille a particulièrement fait sourciller le commissaire. L'appareil était en effet au nom d'une compagnie de déneigement de la région de Québec et c'est l'un des employés de celle-ci qui l'utilisait. Il a ensuite été remis à Bruno Belzile, autre employé de cette compagnie, membre des Dark Souls -un club-école des Hells Angels- et conjoint, à une certaine époque de la fille d'Alain Ruest à qui il aurait à son tour prêté le téléphone. Mais même lorsqu'elle l'aurait utilisé, c'est la voix d'un certain Ghislain qu'on entendait sur la boîte vocale. Et comme si cela n'était pas assez, l'appareil aurait déjà appartenu dans le passé à un certain Nico, criblé de dettes et pourchassé par des banques, ce qui expliquerait les appels reçus de numéros de téléphones 514 selon la version du motard. Le téléphone serait ensuite disparu des radars lorsque la fille de Ruest l'a redonné à Belzile, après que le couple se soit séparé l'été dernier.

Pendant que le commissaire Lalonde en perdait son latin, l'agente de libération du motard, qui demande la révocation de la libération conditionnelle pour bris de condition et qui était en vidéo-conférence, et le motard ont eu quelques échanges acrimonieux comme on en voit rarement. Leur langage corporel en disait long.

Ce n'est qu'hier matin que la Commission des libérations conditionnelles a reçu une déclaration sous serment de la fille d'Alain Ruest et des relevés de messages textes provenant des autres téléphones de la famille, pour prouver que le téléphone est bien celui de l'enfant du motard. Ce dernier a dit avoir fait d'autres démarches auprès de Telus et de Apple pour avoir le contenu des messages, en vain. « C'est un imbroglio, un malentendu ou une confusion, mais ce n'est pas un bris », a dit son avocate.

Ruest se dit toujours membre des Hells Angels.

Le commissaire Lalonde a pris la décision en délibéré.

