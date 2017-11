L'auteur de l'attentat contre le chef de clan de la mafia Salvatore Scoppa identifié

La police, qui recherche activement Silva depuis le début du mois de juin, renouvelle son appel à la population, espérant retracer le fugitif. Ce sont maintenant les enquêteurs de deux corps de police qui sont à ses trousses, ceux des Crimes majeurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et ceux des Crimes contre la personne de la Sûreté du Québec (SQ).

Selon nos informations, Silva se trouvait avec une dizaine de personnes, dont des individus liés au crime organisé libanais, le soir du 21 février, dans un restaurant de Lachenaie. Salvatore Scoppa se trouvait à une table voisine, avec deux autres personnes, un homme et une femme.

Lorsque Salvatore Scoppa est sorti du restaurant avec ses accompagnateurs, un individu a ouvert le feu en sa direction à plusieurs reprises, au moment où le chef de clan se trouvait près de son véhicule. Le suspect, que les policiers croient être Frederick Silva, a poursuivi la victime sur une courte distance avant d'arrêter sa course et de fuir à bord d'un VUS de marque Range Rover de couleur rouge.

La police a identifié cinq personnes qui se trouvaient avec Silva ce soir-là, mais tente toujours d'identifier les cinq autres.

Silva, qui fait maintenant l'objet d'un mandat pancanadien, est recherché par les policiers depuis le 24 mai dernier, date où il aurait tué par balles un client du cabaret Les Amazones de Montréal, à la suite d'une banale dispute.

Silva est donc actuellement recherché pour ce meurtre et pour la tentative de meurtre contre Scoppa. Il est considéré comme très dangereux. La police recommande à toute personne qui le croiserait de ne pas agir seule et de communiquer avec le 911. Des sources ont confié à La Presse que Silva pourrait être impliqué dans d'autres événements violents et qu'il aurait agi comme exécutant pour le clan sicilien de la mafia montréalaise toujours considéré comme le plus influent par la police.

La police a tenté à quelques reprises de lui mettre le grappin dessus, en vain.

***

Crimes majeurs du SPVM : (514) 280-2052

Info-Crime : (514) 393-1133

Les informations seront traitées confidentiellement