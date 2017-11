Extrémisme musulman: «une balloune gonflée à l'hélium»

Il faut prendre avec un grain de sel la menace de l'extrémisme musulman au pays, estime un professeur de l'École de service social de l'Université Laval. L'«obsession» à vouloir la combattre «n'a rien à voir avec la réalité quand on regarde les chiffres», selon Stéphane Leman-Langlois.

Lors d'une entrevue donnée en marge de l'annonce de la première Semaine de la recherche en sciences sociales de l'Université Laval, le criminologue de formation a expliqué que l'augmentation des effectifs policiers et juridiques afin de contrer «l'ennemi» représente un «cercle vicieux» qui contribue à le faire paraître plus dangereux qu'il ne l'est en réalité.

