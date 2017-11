Les fils d'un ancien parrain de la mafia montréalaise accusés en Ontario

Domenico et Giuseppe Violi, fils de Paolo Violi, ancien parrain de la mafia montréalaise assassiné en 1978, ont été tous deux ciblés aujourd'hui dans une importante enquête anti-drogue menée par la Gendarmerie Royale du Canada en Ontario, avec l'aide de plusieurs corps de police canadiens et le FBI.

Domenico a été arrêté alors que son frère faisait l'objet d'un mandat pancanadien au moment d'écrire ces lignes.

Au total, neuf personnes, dont les fils Violi, ont été arrêtés pour 75 infractions incluant le trafic de fentanyl, l'importation et le trafic de cocaïne, le trafic de méthamphétamine, le trafic d'armes et le trafic de tabac de contrebande. Les suspects arrêtés, qui sont tous des résidents de l'Ontario, avaient des liens avec des membres de la famille Bonnano de New York, dont plusieurs ont été arrêtés simultanément par le FBI aujourd'hui.

Ces derniers feront face à des accusations de trafic de cocaïne, de prêt usuraire, d'extorsion et de recyclage d'argent.

Dans son communiqué, la police dit être parvenue à infiltrer le crime organisé traditionnel ontarien de la grande région de Toronto «à son échelon le plus élevé». Elle affirme également avoir effectué des opérations d'infiltration qui lui ont permis d'acheter six kilogrammes de fentanyl au cours de six transactions différentes.

Autre fait à noter, au cours de l'enquête, les enquêteurs ont identifié une policière qui aurait été corrompue et qui aurait consulté les banques de données policières dans le but de donner des informations à un des suspects. La policière fait face à 20 chefs d'abus de confiance pour consultation des banques de données.

Durant l'opération, les policiers ont saisi plus de 3 millions de cigarettes de contrebande, qui représentent des pertes fiscales d'un demi million de dollars.

Le fentanyl est un opioïde 40 fois plus puissant que l'héroïne. Il est responsable de quelques décès par surdose depuis le début de l'année à Montréal.

À la suite de l'arrivée au pouvoir de la famille Rizzuto en tant que clan dominant de la mafia montréalaise au début des années 80, les Violi se sont établis dans la région de Hamilton.