Tentative de meurtre: un homme «armé» recherché par la police

Un mandat d'arrestation a été lancé la semaine dernière contre l'homme 21 ans pour des accusations de tentative de meurtre et de menaces de mort. Sergei Klonovsky est accusé d'avoir poignardé un homme de 27 ans, Mickeal Kale Vargas, le 30 octobre dernier, dans un appartement de l'avenue Papineau dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Vers 1h du matin, Sergei Klonovsky et un complice ont sonné à la porte de la victime. Se doutant qu'il était en danger, M. Vargas a empoigné un couteau pour ouvrir la porte. Or, Sergei Klonovsky et son complice l'ont «immédiatement poignardé», selon les policiers. Mais même en tombant au sol, la victime a continué de brandir son couteau pour se protéger des agresseurs, ce qui les a poussés à fuir rapidement l'appartement par la porte d'urgence du côté de l'immeuble.

Sergei Klenovski mesure 1,80 m (5'11'') et pèse 72,5 kg (160 lb). Il a les cheveux brun-roux et les yeux bruns. Il parle français, anglais et russe.

Les enquêteurs demandent au public de ne pas intervenir et de communiquer immédiatement avec le 911 en présence de Sergei Klenovski. Le SPVM invite la population à communiquer de façon confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne pour fournir de l'information permettant de localiser Sergei Klenovski et le second suspect.