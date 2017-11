Vol à main armée à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont: un troisième suspect recherché

Claude Joly et Gérard Ménard font face à des accusations de vol qualifié en utilisant une arme à feu et d'avoir eu une arme à autorisation restreinte, soit un pistolet 9mm. Claude Joly est également accusé d'avoir braqué une arme à feu sur trois personnes et de s'être introduit par effraction dans une résidence de la rue Beaubien.

Selon les policiers, le trio aurait pu commettre d'autres vols qualifiés dans la métropole, notamment dans des bars.

Vers 8h45, les voleurs débarquent au bureau de la sécurité de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Leur cible : un employé transportant environ 15 000 $ sur un charriot, soit les recettes de la fin de semaine. Le premier suspect détourne le charriot, puis son complice brandit son arme contre l'agent de sécurité et l'employé. Les deux suspects prennent ensuite la fuite en vélo.

Claude Joly, un homme qui a passé la majeure partie de sa vie derrière les barreaux, a été arrêté par la Division Nord du Service de police de la Ville de Montréal avec une arme de poing chargée.

Gérard Ménard a renoncé à retrouver sa liberté pendant les procédures judiciaires et reviendra en cour le 7 décembre prochain. Claude Joly doit subir son enquête sur remise en liberté ce vendredi.

Le SPVM invite les citoyens à communiquer immédiatement avec le 911 si ceux-ci sont en présence d'Éric Demers et à communiquer de façon confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 pour fournir des informations au sujet de ce suspect.