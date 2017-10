Deux présumés trafiquants de drogue arrêtés à Québec

Un homme et une femme âgés dans la vingtaine ont été arrêtés pour trafic de stupéfiants, mercredi matin, lors d'une perquisition dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, à Québec.

Les agents du Service de police de la Ville de Québec ont notamment saisi, dans un appartement de la rue d'Aiguillon, sept grammes de cocaïne, dix grammes de MDMA et plus de 160 comprimés de médicaments d'ordonnance.

Le porte-parole David Poitras affirme que les deux suspects, Olaf Arndt et Arianne Pitre-Hamel, âgés respectivement de 22 et 20 ans, ont été accusés de trafic de stupéfiants et de possession en vue d'en faire le trafic.

Ils ont été placés en détention après leur comparution mercredi.