Un suspect pour meurtre recherché par le SPVM

Lindor Jean Edens, 24 ans, est considéré comme suspect dans le meurtre d'une personne de 26 ans poignardée dans son logement de la rue Mullins, dans l'arrondissement Sud-Ouest. Il fait l'objet d'un mandat d'arrestation émis par la Cour du Québec.

Le suspect recherché a les yeux noirs et les cheveux noirs et courts. Il portait un manteau avec l'inscription «Nike» en lettres blanches et des pantalons noirs.

Le SPVM invite quiconque possédant des informations sur lui à appeler le 911, son service local de police, ou de façon anonyme ou confidentielle au 514 393-1133.