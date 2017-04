La cocaïne saisie en Ohio s'en venait à Montréal

Le SPVM soupçonne cette organisation d'avoir importé de la cocaïne et d'avoir écoulé jusqu'à 50 kg par semaine, surtout à Montréal et dans la couronne nord. Elle aurait approvisionné des clans de la mafia italienne, les Hells Angels et un réseau de trafiquants de cocaïne opérant dans le quartier Pointe-aux-Trembles, à Montréal.

Des détours

Le démantèlement de cette organisation criminelle démontre une fois de plus que l'importation de cocaïne au Québec n'est plus seulement l'affaire de la mafia ou des Hells Angels.

«Maintenant, ce n'est plus vrai. C'est le réseautage qui permet cela. Le plus difficile, c'est de trouver de nouvelles routes. On remarque que les organisations criminelles font des détours et s'éloignent de plus en plus, avant de ramener la drogue vers Montréal. Les organisations criminelles vont partager les ressources, pour diminuer les risques et les pertes en cas d'échec», conclut le commandant Milano.

Les quatre frères, têtes présumées du réseau, ont été arrêtés, mais pas encore accusés. Cela s'explique par l'arrêt Jordan rendu à l'été 2016 par la Cour suprême, qui limite les délais du processus judiciaire et qui incite la police et la Couronne à accumuler toute la preuve avant de porter des accusations.

