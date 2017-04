Un ex-comptable utilisait des sans-abri pour frauder le fisc

Un ex-comptable condamné il y a un an à passer six ans et demi derrière les barreaux dans une affaire de fraude devra rester 15 mois de plus au pénitencier. Bernard Ratelle vient de reconnaître avoir utilisé l'identité de près d'une centaine de sans-abri et d'ex-détenus pour encaisser frauduleusement des remboursements d'impôt.