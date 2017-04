La Commission d'accès à l'information s'inquiète des demandes policières

Louise Leduc

La Commission d'accès à l'information s'inquiète de la collecte de renseignements personnels «de simples citoyens ou de journalistes qui n'ont rien à voir avec les enquêtes policières et qui ne sont soupçonnés d'aucun crime» et ce, «d'autant plus que ces collectes se font à l'insu de ces personnes».