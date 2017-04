Agressions sexuelles: la SQ ne rouvrira aucune enquête

Les enquêteurs de la section des crimes majeurs de la SQ se sont penchés sur les plaintes d'agression sexuelle considérées comme non fondées de 2014 et 2016 (environ 800 dossiers), pour conclure que 30 % d'entre elles se trouvaient dans la mauvaise catégorie.

À la suite du tollé soulevé par une enquête du Globe and Mail, la Sûreté du Québec devait réviser les plaintes pour agression sexuelle jugées non fondées. Plutôt que de rouvrir ces dossiers, la SQ a plutôt revu leur nombre à la baisse et elle n'a pas l'intention de changer ses pratiques d'enquête. Nos explications.

Agrandir Jody Wilson-Raybould, ministre fédérale de la Justice PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE

Une plainte pour agression sexuelle reçoit la mention « non fondée » quand la police estime qu'aucun crime n'a été commis. La Sûreté du Québec vient de réviser la classification de ses dossiers « non fondés » et conclut qu'ils représentent 12 % de l'ensemble des plaintes, plutôt que 21 %, comme l'affirmait une enquête publiée par le Globe and Mail en février. La SQ s'est cependant contentée de vérifier si les dossiers avaient été classés dans la bonne catégorie, sans analyse plus poussée pour voir si l'enquête avait été bien faite. Les reportages sur les nombreuses plaintes d'agressions sexuelles rejetées par les corps policiers ont suscité l'indignation partout au pays. Des victimes racontaient n'avoir pas été prises au sérieux par les policiers, dénonçaient des enquêtes bâclées et rapportaient des critiques sur leur comportement ou le fait qu'elles avaient bu de la part des enquêteurs. « Il est inacceptable que le taux de plaintes non fondées soit si élevé. Je suis incroyablement inquiète quant aux obstacles à l'accès à la justice pour les victimes d'agressions sexuelles », avait réagi la ministre fédérale de la Justice, Jody Wilson-Raybould.

«Si elles ne portent pas plainte de crainte qu'on ne les croie pas, ou parce qu'elles ne font pas confiance au système de justice, ça remet sérieusement en question l'intégrité du système.» Jody Wilson-Raybould,

ministre de la Justice du Canada

Divers corps policiers canadiens ont réexaminé les plaintes rejetées et revu leurs pratiques d'enquête sur les crimes sexuels. La SQ leur a emboîté le pas. « On va voir ce qui s'est fait au niveau de l'enquête. Mais il faut faire une distinction, on ne va pas reprendre les enquêtes à zéro », avait alors expliqué le chef des communications de la police provinciale, Guy Lapointe, sur les ondes de Radio-Canada. Finalement, la vérification s'est limitée à la classification administrative des dossiers.

«Nous n'avons pas remis en question le travail des enquêteurs au dossier.» Le lieutenant Martine Asselin,

en dévoilant à La Presse les conclusions de l'exercice

Les enquêteurs de la section des crimes majeurs se sont penchés sur les plaintes non fondées de 2014 et 2016 (environ 800 dossiers), pour constater que 30 % d'entre elles se trouvaient dans la mauvaise catégorie. « Ces dossiers auraient dû être classés "non solutionnés", généralement parce que la victime refusait de porter plainte ou retirait sa plainte », indique Mme Asselin. INUTILE, DÉNONCENT LES MILITANTES Cet exercice n'aura aucun effet pour encourager les dénonciations, selon les groupes de soutien aux victimes d'agressions sexuelles, qui militent pour l'amélioration des pratiques policières en la matière. Seulement 5 à 10 % des victimes portent plainte contre leur agresseur. « La police qui enquête sur elle-même, on se demande ce que ça donne. On aimerait qu'ils sollicitent des groupes qui travaillent avec les victimes, parce qu'il y a encore des préjugés parmi les policiers », souligne Mélanie Sarroino, porte-parole du Regroupement québécois des Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS).

«Des plaintes sont parfois rejetées parce que des femmes se font dire qu'elles étaient habillées trop sexy ou qu'elles avaient bu.» Mélanie Sarroino,

porte-parole du RQCALACS