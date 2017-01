La ministre Vallée nomme trois nouveaux juges à la Cour du Québec

Karine Giguère, qui a travaillé pendant plusieurs années au bureau d'aide juridique de Montréal, où elle notamment occupé le poste de directrice, exercera sa nouvelle fonction de juge principalement à la Chambre criminelle et pénale, à Montréal.

Sophie Lavergne exerçait depuis 2001 sa profession auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Elle y a notamment agi à titre de substitut du procureur général, de procureure en chef adjointe et, depuis 2015, de procureure en chef du Bureau des affaires de la jeunesse. Elle travaillera comme juge principalement à la Chambre criminelle et pénale et à la Chambre de la jeunesse à Saint-Jérôme.

Après avoir travaillé en cabinet privé, Steve Guénard exerçait depuis 2009 sa profession à la Ville de Gatineau, notamment comme directeur des Services juridiques depuis 2016. Il exercera sa fonction de juge principalement à la Chambre civile et, subsidiairement, à la Chambre criminelle et pénale, à Gatineau.

Par ailleurs, la ministre Stéphanie Vallée a aussi nommé Isabelle Grondin et Francis Paradis juges à la cour municipale de la Ville de Montréal.