Finis les collants sur les voitures et postes de police du SPVM

Stéphanie Marin

La Presse Canadienne

Finis les autocollants « On n'a rien volé, nous » et « Contre la loi 3 » sur les voitures de police de Montréal et les postes du SPVM : un tribunal d'arbitrage vient d'ordonner à la Fraternité des policiers de cesser d'en poser et de rembourser les frais engendrés pour tous les enlever.