65 000 danseurs établissent un record à Jakarta

Rangés en ligne et en colonnes, des hommes et des femmes tous habillés en blanc et rouge se sont balancés et déhanchés dans le centre de la capitale, lors de cette séance de poco poco, une danse originaire de la région de Manado, dans le nord de l'île des Célèbes.

PHOTO GOH CHAI HIN, AGENCE FRACNE-PRESSE