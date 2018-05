Ouverture à Édimbourg d'un village consacré à l'accueil des sans-abri

Une association écossaise soutenue par des célébrités, dont George Clooney et Leonardo Di Caprio, a inauguré jeudi à Édimbourg un village entièrement consacré à l'accueil des sans-abri.

Le «Social Bite Village» comprend 10 logements de deux chambres, avec séjour et cuisine, destinés à accueillir vingt sans-abri dans une période de transition vers un logement permanent.

Entre ces préfabriqués aux couleurs pastel a été installé un centre communautaire, pour permettre aux résidents de développer un lien social.

«Nous avons voulu développer un autre type d'hébergement pour les sans-abri», a expliqué à l'AFP Josh Littlejohn, un membre fondateur de l'association Social Bite. «Nous voulions proposer quelque chose dans un bel environnement, où les personnes sont soutenues, peuvent se construire, plutôt que d'être marginalisées».

Il estime que les foyers d'hébergement traditionnels ou les refuges généralement occupés par les sans-abri peuvent être «stigmatisants» pour ces populations.

«Le village a l'air accueillant», s'est réjoui Sonny Murray, qui a passé quatre mois dans la rue après sa sortie de prison. Il bénéficie désormais d'un accompagnement auprès de l'association Social Bite.

«Les maisons sont proches les unes des autres, donc j'imagine que l'ambiance ici sera assez conviviale», veut-il croire.

Le révérend Ewan Aitken, le directeur de l'association Cyrenians, qui a apporté son soutien à la mise en place du village, déplore les clivages qui persistent à Édimbourg, une ville «assez riche par ailleurs», selon lui.

Cette ville «est confrontée à un défi important avec les sans-abri, en partie à cause du manque de logements [à des prix] abordables, mais aussi parce qu'il y a des gens en situation d'extrême pauvreté», estime-il.

L'association Social Bite gère une chaîne de sandwicheries en Écosse qui emploie des sans-abri et George Clooney ainsi que Leonardo Di Caprio ont chacun déjeuné dans l'un de ces restaurants.

«Plus récemment, nous avons reçu la visite du prince Harry et de Meghan Markle, ce qui nous aide vraiment dans notre collecte de fonds et permet de maintenir l'attention» sur la cause défendue par l'association, juge Josh Littlejohn.

En décembre, 8000 personnes avaient passé la nuit dans un parc de la capitale écossaise afin de rassembler des fonds pour l'association, avec le soutien des musiciens Liam Gallagher, Amy MacDonald ou du groupe Deacon Blue, rassemblés pour l'occasion.