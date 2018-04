Une Mexicaine de 96 ans réalise son rêve: aller à l'école

Lundi, pour son premier jour de classe dans une école de l'État pauvre du Chiapas, elle a détonné parmi les élèves, qui pourraient bien être ses arrière-petits-enfants, se faisant remarquer non seulement par ses cheveux blancs mais aussi par son enthousiasme.

«Je me sens prête à tout donner. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux», a déclaré la nouvelle étudiante, vêtue de l'uniforme de l'école - une jupe noire et un polo blanc - auquel elle a ajouté sa touche personnelle: un pull rose avec des perles.

«Doña Lupita», comme elle est surnommée affectueusement, a été accueillie par une ovation dans l'école numéro 2 de Tuxla Gutiérrez, capitale de l'État.

Une fois assise à son pupitre, elle a pris scrupuleusement des notes des cours de chimie et mathématiques, puis a même participé au cours de danse régionale.

Guadalupe a grandi dans la pauvreté, dans un village indigène, et a passé son enfance à aider sa famille à cultiver du maïs et des haricots au lieu d'aller à l'école.

Devenue ensuite vendeuse de poulets sur les marchés, elle s'est mariée deux fois et a eu six enfants.

Pour la vieille dame, le déclic s'est produit quand elle a fêté ses 92 ans et décidé d'enfin apprendre à lire grâce à un programme d'alphabétisation. Rieuse, elle raconte: «Maintenant je peux écrire une lettre à mes petits amis».

En 2015, elle est entrée à l'école primaire et a suivi le programme en accéléré. Son rêve est de terminer l'école avant ses 100 ans et de devenir institutrice de crèche.

«Ils m'ont demandé si je voulais poursuivre jusqu'à l'université et j'ai dit non, parce que je ne peux plus vraiment marcher par moi-même en fait», confie l'étudiante.