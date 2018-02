Royaume-Uni: des centaines de restaurants KFC fermés, faute de poulets

Des centaines de restaurants de l'enseigne de restauration rapide KFC au Royaume-Uni étaient fermés mardi et nombre d'entre eux le resteront toute la semaine en raison d'une pénurie de poulets due à des problèmes de livraison.

Environ la moitié des 900 restaurants Kentucky Fried Chicken britanniques étaient toujours fermés mardi soir, contre plus des deux tiers lundi, en raison de problèmes rencontrés par l'enseigne américaine avec la société allemande DHL, son nouveau partenaire pour la livraison de poulets.

«Chaque jour, de plus en plus de livraisons sont effectuées», a déclaré un porte-parole de KFC.

«Cependant, nous nous attendons à ce que les perturbations dans certains restaurants perdurent jusqu'à la fin de la semaine, ce qui signifie que certains resteront fermés et que d'autres ne fonctionneront qu'avec une partie du menu et des heures d'ouverture réduites», a indiqué l'enseigne américaine.

La crise a débuté ce week-end avec le transfert du contrat de livraison à DHL, qui a entraîné la fermeture de 700 des restaurants britanniques de KFC.

«Nous avons signé un contrat de livraison avec un nouveau partenaire, mais ils rencontrent quelques difficultés initiales, l'expédition de poulet frais dans 900 restaurants à travers le pays est assez complexe», a déclaré KFC.

«Nous savons que cela a pu déranger certains d'entre vous ces derniers jours et vous décevoir lorsque vous vouliez votre poulet frit», a ajouté la compagnie.

Ce sevrage forcé de certains accros semble avoir été si mal vécu que cela a conduit la police londonienne à tweeter: «S'il vous plaît ne nous contactez pas au sujet de la crise KFC - ce n'est pas un problème relevant de la police si votre restaurant préféré ne peut pas vous servir le menu que vous désirez».

Le directeur général des opérations de vente de DHL, John Boulter, a assuré que sa société s'efforçait de «retrouver le plus vite possible un service de livraison normal» et en «étudier les raisons».

«Nous nous engageons à améliorer cela progressivement afin de permettre à KFC de rouvrir ses restaurants au cours des prochains jours», a-t-il affirmé.