Bousculades pour une promotion sur le pot de Nutella

Une promotion de 70% sur des pots de la pâte à tartiner Nutella, proposée jeudi par l'enseigne Intermarché, a provoqué tensions et bousculades dans plusieurs magasins en France.

«Les gens se sont rués dessus, ils ont tout bousculé, ils en ont cassé. C'était l'orgie!», a décrit à l'AFP une employée d'un Intermarché à Forbach (Moselle), préférant rester anonyme. «On était à deux doigts d'appeler la police», a-t-elle soupiré.

«Désolée pour ses clients», l'enseigne, contactée par l'AFP, s'est dite «surprise» de «l'ampleur de ces événements exceptionnels».

L'enseigne propose depuis jeudi et jusqu'à samedi une réduction de 70% sur la célèbre pâte à tartiner à la noisette produite par l'entreprise agroalimentaire italienne Ferrero. Le pot de 950 grammes est vendu 1,41 euro au lieu de 4,50 euros.

Ferrero, propriétaire de la marque Nutella, s'est désolidarisé de cette opération.

«La société Ferrero souhaite rappeler que cette promotion a été décidée de manière unilatérale» par Intermarché et «déplore cette opération et ses conséquences qui créent confusion et déception dans l'esprit des consommateurs», a expliqué le groupe dans un communiqué.

De longues files d'attente s'étaient formées devant les portes jeudi matin avant l'ouverture des magasins.

«C'est de la folie, on a l'impression d'être au premier jour des soldes», a raconté à l'AFP un employé de l'Intermarché de Haguenau (Bas-Rhin) où «il y a eu des tensions», mais aucun incident.

Dans ce magasin, tout le stock a été très vite emporté, sans incident, par «des chasseurs de promos qui viennent uniquement pour le produit», a-t-il commenté.

L'opération promotionnelle a concerné tous les magasins Intermarché de France.

Des vidéos de clients se ruant sur les pots empilés ont été publiées sur les réseaux sociaux.