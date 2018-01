Un policier se moque des jeunes qui ingèrent du détergent

La vidéo a été publiée à la suite d'un phénomène propagé par quelques internautes sur YouTube.

Le «défi Tide Pods» consiste à mordre dans l'emballage d'une capsule de détergent à lessive et à filmer la réaction de la personne.

Depuis le début de l'année, plus de 40 personnes ont été hospitalisées au Canada et aux États-Unis après avoir participé à cette «expérience».

Dans la vidéo de sept minutes, l'agent Robb Hartlen affirme que de manger des bananes ou des Timbits ne comporte pas de danger, mais qu'il ne faut pas tenter d'avaler des capsules de détergent ou la boîte en carton qui contient les Timbits.

Il incite aussi les gens à se consacrer à des tendances plus positives, comme celle du «défi du seau d'eau glacée» contre la sclérose latérale amyotrophique. L'agent Hartlen ajoute sur un ton pince-sans-rire que si on voit une personne tenter de manger une capsule de détergent, on devrait «lui offrir sans hésiter une orange à la place, c'est bien plus sûr».

Un centre antipoison aux États-Unis signale une forte augmentation du nombre d'appels concernant l'ingestion de capsules de détergent, et certains magasins ont même dû les mettre sous clé.