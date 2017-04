59% des gens mangent d'abord les oreilles du lapin en chocolat

59 % des quelque 28 000 personnes qui y ont répondu ont déclaré préférer commencer par les oreilles, contre 33 % qui ont dit n'avoir aucune préférence et 4 % qui commencent par la queue ou les pattes.

L'étude révèle aussi que le nombre de lapins en chocolat amputés de leurs oreilles explose entre la fin du mois de mars et le milieu du mois d'avril, et que les humains - adultes et enfants - en sont entièrement responsables.

Les auteurs de l'étude préviennent qu'il est futile de tenter de développer une technique pour rattacher les oreilles amputées, puisque le reste du corps du lapin subit rapidement le même sort.

Cette étude est publiée dans les pages du journal médical Laryngoscope.