Printemps hâtif? Désaccord au sein des marmottes!

Il y a désaccord au sein des marmottes consultées pour savoir si on aura ou non un printemps hâtif. Trois marmottes canadiennes s'entendent pour prédire un printemps hâtif, mais, selon la plus célèbre, la marmotte américaine Phil de Pennsylvanie, l'hiver se poursuit.

Phil, la célèbre marmotte de Punxsutawney en Pennsylvanie, a vu son ombre ce matin. Elle nous a ainsi annoncé que l'hiver durera encore six semaines.

Cependant, Fred, la marmotte de Val-d'Espoir en Gaspésie, n'a pas vu son ombre, prédisant ainsi un printemps hâtif. La marmotte de la Nouvelle-Écosse, Shubenacadie Sam, est quant à elle sortie d'une petite grange, peu avant 8 h, et on a décrété qu'elle n'avait pas non plus vu son ombre. À Wiarton, en Ontario, la marmotte a elle aussi prédit un printemps hâtif, comme ses comparses en Gaspésie et en Nouvelle-Écosse.

Alors, quelle prédiction des marmottes sera vraie, celle des marmottes canadiennes ou de Phil ? Les organisateurs du jour de la marmotte en Pennsylvanie affirment à la blague que Phil ne s'est jamais trompé depuis 1887. Voici ainsi un coup d'oeil sur ses dernières prédictions.

Mais avant, pour la petite histoire, Punxsutawney Phi - ou Phil la marmotte - est le nom attribué à plusieurs marmottes qui se sont succédé depuis 1887 dans la ville de Punxsutawney, en Pennsylvanie - eh non, ce n'est pas une marmotte âgée de 130 ans ! Chaque année, le 2 février, on y célèbre le jour de la marmotte, qui s'inspire notamment d'une vieille tradition celtique. Selon celle-ci, l'hiver durera au moins six autres semaines si un animal en hibernation sort de sa tanière et voit son ombre. Si l'animal ne voit pas son ombre, le printemps sera hâtif. Depuis 1887, Phil a vu son ombre 102 fois contre 17 occasions où il n'a pas vu son ombre. La bête n'est pas sortie de terre à 10 reprises.