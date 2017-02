Des chats font leur entrée dans le plus prestigieux concours canin

Les femmes défilaient déjà dans les défilés de mode hommes, et les hommes chez les femmes. Cette fois, c'est le célèbre concours de beauté canine Westminster Dog Show qui mélange les genres à New York, en invitant des chats à sa prochaine édition.

Certes, les chats ne vont pas défiler dans la prestigieuse arène du Madison Square Garden: on ne fait pas faire le beau à un chat comme on peut le faire avec un chien.

Mais ils feront tout de même une apparition remarquée le 11 février dans le cadre de l'un des évènements qui entourent ce prestigieux concours, «Meet the Breeds». Certains inconditionnels de la compétition l'ont déjà comparé à «l'apocalypse» sur les réseaux sociaux: une quarantaine de chats de race y auront pour la première fois le privilège de pouvoir être approchés et admirés par le public, au même titre que 130 races de chien.

Chiens et chats seront néanmoins dans des espaces séparés, «il ne s'agit pas de rejouer "Quand chien rencontre chat"», a expliqué Brandi Hunter, porte-parole de l'American Kennel Club qui organise l'évènement.

«Nous prenons les précautions nécessaires pour que les chats comme les chiens se sentent à l'aise et en sécurité (...) C'est déjà beaucoup pour eux d'avoir tous ces gens autour, nous ne voulons pas ajouter à leur stress», a-t-elle expliqué.

Le clou du concours, dont cette année marquera la 141e édition, aura lieu le 14 février avec l'octroi du titre suprême de «Best in Show» au chien jugé le plus beau et le plus élégant.

Bichonnés, habillés et coiffés à grand renfort de fers à lisser et autres sèche-cheveux, des dizaines de chiens paradent chaque année lors de ce concours retransmis en direct sur une chaîne câblée américaine.