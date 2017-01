Un cours universitaire sur Kanye West est très prisé

Selon un reportage du journal local The St. Louis Post-Dispatch, 75 étudiants sont inscrits au cours qui a débuté cette semaine, et qui est intitulé «Politics of Kanye West: Black Genius and Sonic Aesthetics» («Les politiques de Kanye West: Un génie noir et (son) esthétique sonore»). D'autres étudiants sont sur une liste d'attente.

Le professeur Jeffrey McCune, qui donne le cours, a indiqué que le cours est orchestré autour des différentes facettes de Kanye West en tant que rappeur, producteur et designer de mode.

Un tel programme permet d'aborder à la fois des enjeux politiques, raciaux, sexuels et culturels, a-t-il fait valoir.

Il ne s'agit pas de la première fois que le célèbre rappeur fait l'objet d'un cours universitaire. L'Université de l'État de la Géorgie a offert pareil programme en 2015 et l'Université du Missouri proposait, en 2014, un cours portant sur Kanye West et Jay-Z.

M. McCune a précisé que son cours ne vise ni à vanter l'oeuvre de Kanye West ni à s'en prendre à l'artiste.