Des usagers du métro respectent la «journée sans pantalon»

Les usagers du métro de New York et d'autres villes à travers le monde devaient s'attendre à tout de la part de certains voyageurs, dimanche, à l'occasion de l'événement annuel de la promenade en métro sans pantalon («No Pants Subway Ride»).

Associated Press

L'événement, organisé par le collectif humoristique Improv Everywhere, a vu le jour en 2002 à New York, et n'avait compté alors que sept participants.

Les organisateurs indiquaient que les déplacements en métro sans pantalon devaient se dérouler cette année dans quelques dizaines de villes à travers le monde. À Philadelphie, l'événement était commandité par un service de nettoyeur.

Les participants sont appelés à embarquer dans les voitures et à se comporter comme ils le feraient en temps normal. Ils ne doivent pas changer leur expression faciale et répondre sans broncher lorsque quiconque leur demande s'ils ont froid.