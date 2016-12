La photo d'un prisonnier crée l'émeute sur Facebook

Jeremy Meeks, un beau brun de 30 ans aux yeux clairs, a été arrêté mercredi par la police de Stockton à l'est de San Francisco avec trois de ses complices pour une série de vols à main armée.

Au lendemain de son arrestation, sa photo d'identité judiciaire avait récolté plus de 13 000 «J'aime» et généré plus de 350 partages sur Facebook.

«Oh mon Dieu, il est à croquer!», s'exclame Adjutha Lambertina. «Est-ce qu'on peut me menotter à lui?», supplie Asher Morales. «Il devrait figurer sur un panneau d'affichage pas sur une photo de prisonnier», regrette encore Kylie Romero.

Ses comparses, dont les photos d'identité apparaissent elles aussi sur la page Facebook du commissariat, n'avaient récolté à eux trois qu'une centaine de «J'aime».