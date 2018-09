Irrégularités dans la surveillance de chantiers, observe le BIG

Dans son premier rapport bisannuel déposé lundi après-midi au conseil municipal de Montréal, le BIG a constaté plusieurs irrégularités à la suite de 83 opérations de vérification de chantiers de resurfaçage des routes et de reconstruction de trottoirs. Sur chacun des chantiers visités, l'équipe du BIG a relevé au moins un problème.

«Les observations sur les chantiers démontrent que certains entrepreneurs tentent de gagner temps et argent en économisant sur les quantités et la qualité du matériel au mépris de normes ou exigences techniques», peut-on lire dans ce rapport signé par l'inspectrice générale par intérim, Me Brigitte Bishop.

Par exemple, le BIG a observé que des entrepreneurs abaissent leur prix pour obtenir des contrats de resurfaçage des routes. En cours de chantiers, ces derniers diminuent leurs coûts en n'effectuant pas certains travaux prévus au contrat.

Or, la Ville de Montréal paie une firme de génie pour la représenter sur place afin de veiller à ses intérêts, c'est-à-dire à la conformité des travaux pour lesquels elle paie des millions de dollars. Mais les surveillants de plusieurs chantiers «manquaient de rigueur», selon le BIG.

Ainsi, on note que certains surveillants ne faisaient pas les vérifications d'usage, d'autres laissaient l'entrepreneur déroger aux règles et ne relevaient pas officiellement la non-conformité des travaux et dans certains cas, ignoraient même les exigences du devis.

Le rapport mentionne que depuis 2015, le BIG a noté que des réparations n'étaient pas effectuées après le planage d'une rue. Et lorsque les défauts étaient corrigés, «la quantité d'enrobé utilisée n'était pas rigoureusement comptabilisée par le surveillant». Dans un chantier visité, l'enrobé n'a pas été compacté selon les exigences; le surveillant était absent.

L'entrepreneur apposait alors l'asphalte et le surveillant n'assumait pas pleinement son rôle dans la réparation des défauts, note-t-on. «Une conséquence importante à ne pas corriger les défauts ponctuels est l'apparition de nids-de-poule.»

La situation est également problématique du côté des techniciens de laboratoire qui doivent s'assurer de la qualité des matériaux utilisés tels le béton et l'asphalte. Or, le constat du BIG est que des techniciens ne font pas les tests nécessaires, n'avisent pas les surveillants de chantier, ne prennent pas d'échantillons d'un béton non conforme. Dans trois cas précis, le surveillant prévenu par le BIG n'a rien fait.

Mais comme le souligne le rapport, le climat de travail sur les chantiers semble difficile pour les surveillants de chantier ainsi que les techniciens de laboratoire. Lors de conflits, ils sont seuls face à tout un groupe de travailleurs (entre 6 et 10 personnes). Ils subissent beaucoup de pression en étant exposés à la colère de l'entrepreneur et son équipe.

Un «technicien a indiqué que le faible soutien de ses supérieurs n'aide pas à réduire ce type de comportement sur les chantiers, puisqu'il n'y a pas ou peu de conséquences pour ces individus», relate le BIG qui a rencontré 45 témoins. Huit rencontres avec les firmes de génie ayant des mandats de surveillance ou de laboratoire ont également été réalisées. Pour le BIG, il est «probable qu'afin d'éviter une confrontation sur le chantier, certains techniciens ou surveillants soient favorables à accommoder l'entrepreneur en acceptant certaines irrégularités récurrentes.»

Le rapport bisannuel du BIG couvre ses activités entre le premier janvier et le 30 juin 2018. Outre les opérations de surveillance de chantiers, il y est question du travail de la nouvelle division «analyses et préenquêtes» du BIG, qui permet d'intervenir en amont de l'octroi des contrats.

Le BIG s'est également penché sur l'industrie du trottoir. Il constate qu'il y a eu réforme à la suite des révélations faite dans le cadre de la commission Charbonneau. Il reste toutefois des défis à relever, dont les délais de paiement par la Ville. Certains entrepreneurs «doivent souvent courir après leurs paiements».