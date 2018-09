Fête numérique sous le signe de la sécurité à Montréal

Ils prennent part à un tournoi de jeux vidéo et joueront jusqu'à ce qu'ils ne soient plus capables de garder les yeux ouverts. Ensuite, ils s'étendront sous leur table pour dormir.

« Ici, ça joue 24 heures sur 24, dit Paul Tanner, résidant de l'ouest de l'île de Montréal qui est venu au DreamHack avec six amis. C'est une grosse fête. »

M. Tanner et ses amis ont choisi une solution plus luxueuse que le sac de couchage : ils ont loué un appartement près du Stade olympique sur Airbnb. « On va se relayer pour aller y dormir et prendre une douche », dit-il.

Hier, la fébrilité était palpable sur le parterre de l'évènement, alors que joueurs et exposants déballaient leur matériel. Certains essayaient de nouveaux jeux présentés dans plusieurs kiosques par de grandes entreprises. Les écrans, la musique électronique et les assemblages de néon donnaient au Stade une ambiance de fête.

LE DRAME DE JACKSONVILLE

Cela dit, bien des gens avaient en tête le drame survenu il y a moins de deux semaines à Jacksonville, où un joueur a ouvert le feu sur des participants d'un tournoi de jeux vidéo, faisant deux morts et une dizaine de blessés, avant de se suicider.

Taylor Robertson, père de famille de 27 ans, et Elijah Clayton, 22 ans, sont les victimes de ce drame. Le tueur était un adepte de jeux vidéo qui avait de nombreux problèmes connus de santé mentale.

« Tout le monde y pense, on en parlait dans l'auto en s'en venant », dit M. Tanner.

« J'ai assisté à plusieurs de ces tournois et je n'ai jamais vu un geste violent, même pas une engueulade. On est au Canada, pas aux États-Unis, alors je suis certain que ça va bien se passer. »

- Paul Tanner, résidant de l'ouest de l'île de Montréal

Pour Marc Beaumier, qui en est à son troisième tournoi de jeux vidéo, c'est surtout l'idée de se retrouver entre amis et de se mesurer aux autres concurrents, tous aussi mordus, qui l'a attiré.

« Pour ce qui est de la sécurité, je remarque qu'elle est plus étroite que l'année dernière, dit-il. Mais je pense que ce qui s'est passé en Floride n'aura pas d'incidence ici. Nos lois sur les armes ne sont pas les mêmes. »

Simon Marin, président de DreamHack Canada, note que plus de 15 000 personnes sont attendues en tout cette fin de semaine. « L'année dernière, nous avions eu 12 000 personnes en tout », dit-il.

SÉCURITÉ IMPOSANTE

Plusieurs joueurs ont dit que la sécurité était imposante cette année, créant des files importantes à l'ouverture des portes, hier en matinée. Tous les sacs étaient méticuleusement fouillés. « Nous avons suivi les recommandations du Stade olympique, qui est responsable de la sécurité », précise M. Marin.

Chris Tsako, originaire de Grèce, dit suivre la plupart des grands tournois du jeu Hearthstone, dont il est un joueur professionnel à temps partiel. Il était assis hier avec un groupe de joueurs originaires du Michigan et de Pennsylvanie.

Parmi les jeux qui seront les plus populaires lors du tournoi, on compte les titres Rainbow Six, Brawlhalla et Hearthstone, entre autres. Plus de 50 000 $US en prix seront remis aux gagnants.

Enfermés dans un Stade olympique qui restera sombre toute la fin de semaine, auront-ils le temps de visiter la ville ? Un joueur qui ne donne que son pseudonyme, Muzzy, dit qu'il en doute.

« Entre ici et l'hôtel, on n'aura pas le temps de faire autre chose, dit-il. Mais ça fait plusieurs fois que je viens à Montréal. Je vais me concentrer sur le jeu. »