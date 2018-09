Place Ville Marie: un jardin sous un toit de verre

UN LIEU DE VIE

Le lieu a été entièrement redessiné par Sid Lee Architecture et A5 Hospitality pour attirer les gens d'affaires de la Place Ville Marie, mais aussi les touristes et les Montréalais. But de l'opération ? Se moderniser. Rester dans le coup. « On s'est rendu compte que l'expérience ne correspondait plus aux besoins de la clientèle », explique Bernard Poliquin, vice-président principal chez Ivanhoé Cambridge, le bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement, qui détient la Place Ville Marie à 100 % depuis 2013. « Les gens recherchent quelque chose d'unique, de particulier, et ils sont prêts à se déplacer. On l'a vu parce que plusieurs occupants de la tour sortent le midi pour aller dans de petits restaurants près de la Place Ville Marie, même à - 35 oC l'hiver. »

L'IDÉE

Les concepteurs ont repensé les espaces communs de la foire alimentaire de la même façon que WeWork a repensé les espaces de bureau. C'est d'ailleurs à la Place Ville Marie que le géant américain des espaces de travail partagés a loué ses premiers locaux au Canada, au printemps 2016 : trois étages, 74 000 pieds carrés. « WeWork a changé la façon d'utiliser l'espace pour répondre aux besoins des entreprises, affirme M. Poliquin. Ici, on a encore de grandes entreprises, de grandes sociétés, des bureaux d'avocats et des bureaux de comptables, mais même eux sont en train de repenser leurs espaces de bureau. » Résultat : pour suivre la vague, il fallait revoir les espaces communs. Créer un lieu de rassemblement. Impressionner. Divertir. Et surtout, retenir cette clientèle très courtisée.