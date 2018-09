Travaux routiers: nouvelles entraves pour la rentrée

Une nouvelle configuration des voies de l'autoroute 15 Nord, dans l'échangeur Turcot, et des fermetures complètes de nuit d'infrastructures majeures compliqueront la vie des usagers de la route pour la rentrée de septembre.

Autoroute 15 Nord - échangeur Turcot

À compter de demain matin, dans l'échangeur Turcot, les usagers de l'autoroute 15, en direction nord, circuleront désormais sur les nouvelles infrastructures aménagées dans le cadre du projet de construction du nouvel échangeur du Sud-Ouest. Cette nouvelle configuration de voies entraînera un changement majeur pour les automobilistes qui se dirigent vers le nord de la métropole et pour ceux qui souhaitent prendre la direction de l'ouest de l'île, sur l'autoroute 20 Ouest.

Depuis la fin de 2017, les automobilistes roulant en direction de l'A15 Nord et de l'A20 Ouest empruntaient des voies différentes à la hauteur du boulevard De La Vérendrye. Ce ne sera plus le cas à compter de demain matin. La circulation dans ces deux directions se séparera à un nouveau « point de décision » situé plus loin, en aval, passé le canal de Lachine. Les usagers filant vers l'autoroute 15 poursuivront leur route vers le nord, tandis que ceux qui veulent se rendre vers l'A20 Ouest tourneront à droite vers la nouvelle bretelle d'accès en direction ouest.

Rappelons toutefois que les entraves mises en place sur l'autoroute 15, en direction nord, à la hauteur de la rue Sherbrooke, restent en vigueur jusqu'à la fin du mois de novembre. Seulement deux voies de circulation sur trois sont ouvertes sur l'A15 Nord jusqu'à la hauteur du tunnel Notre-Dame-de-Grâce. Cette fermeture partielle entraîne des refoulements de circulation importants, notamment en pointe du matin et de fin d'après-midi.

Fermeture complète sur l'autoroute Bonaventure

Des travaux prioritaires de réfection de la dalle sur l'autoroute Bonaventure, à la hauteur de la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy), forceront la société fédérale Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée à procéder à une fermeture complète de l'autoroute en direction du centre-ville dans la nuit de mardi à mercredi.

L'autoroute ne sera toutefois fermée que sur une courte distance et un chemin de détour (tracé en vert sur la carte ci-jointe) par les rues Mill, De la Commune, McGill et William sera balisé pour permettre aux automobilistes en provenance du pont Champlain de rejoindre le centre-ville.

L'autoroute sera partiellement entravée dès 18 h à partir du pont Clément, soit près de la sortie du pont Champlain. Une seule voie de circulation sera ouverte en direction du centre-ville. Quelques heures plus tard, soit à 22 h, l'autoroute sera complètement fermée à la hauteur de la sortie vers la Cité du Havre. La circulation devrait être entièrement rétablie pour 5 h, mercredi matin.

Fermetures de nuit du tunnel La Fontaine

L'installation des poutres du nouveau pont d'étagement de la rue de l'île Charron, au-dessus de l'autoroute 25, entre la Rive-Sud et Montréal, entraînera des fermetures complètes du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine durant deux nuits consécutives, pour cette semaine de rentrée.

Dans la nuit de demain, dès 22 h, le pont-tunnel sera complètement fermé en direction de Montréal, jusqu'à 5 h mercredi matin. Ainsi, l'autoroute 25 sera fermée en direction nord à partir de la sortie 90 (La Prairie/USA/Varennes), sur la Rive-Sud de Montréal, à la hauteur de la route 132.

Conséquemment, toutes les bretelles d'entrée de l'A25 Nord en provenance de l'île Charron, de la route 132 et du boulevard Marie-Victorin seront aussi fermées à la circulation pour la nuit, jusqu'à 5 h mercredi matin.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le pont-tunnel sera ensuite fermé en direction de la Rive-Sud, à partir de 22 h mercredi soir jusqu'à 5 h jeudi matin. Pour l'occasion, l'autoroute 25 sera fermée vers le sud à partir de la sortie 4, à la hauteur de l'avenue Souligny, à Montréal.

Toutes les bretelles d'entrée vers l'A25 Sud seront fermées à partir de l'autoroute 40 jusqu'à la rue de l'île Charron.

Les usagers de la route seront invités à traverser le fleuve Saint-Laurent en utilisant les autres ponts de la Rive-Sud.

Jusqu'à la fin des travaux de construction du nouveau pont d'étagement, la limite de vitesse est réduite à 50 km/h sur l'autoroute 25 entre le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et la route 132. La largeur des voies de circulation est aussi réduite à 3,3 mètres sur ce même tronçon.