L'autoroute 15 Nord à éviter ce week-end

L'autoroute 15 en direction nord sera à éviter à partir du pont Champlain jusqu'au nord de l'échangeur Turcot en raison des grands travaux de construction en cours dans le sud-ouest de la métropole. Ces entraves pourraient causer une congestion importante à l'entrée de Montréal, en raison de cette fermeture de l'autoroute 15 et des entraves prévues durant la fin de semaine sur l'autoroute Bonaventure, de même que sur le boulevard Gaétan-Laberge, en direction et en provenance de l'arrondissement de Verdun.

AUTOROUTE 15-PONT CHAMPLAIN

Les automobilistes qui entrent à Montréal par le pont Champlain seront détournés vers l'autoroute Bonaventure, en direction du centre-ville, en raison de la fermeture complète de l'A15 Nord à partir de la sortie 58 sur L'Île-des-Soeurs jusqu'à l'entrée en provenance du boulevard Gaétan-Laberge. Ces entraves seront mises en place à partir de minuit, vendredi soir, et resteront en vigueur jusqu'à 5 h, mardi matin.

Le boulevard Gaétan-Laberge sera quant à lui fermé dans les deux directions à partir de l'entrée pour l'A15 Nord jusqu'à la hauteur de la sortie 60 de l'autoroute 15 Sud, et ce, dès 22 h vendredi soir. En raison de cette fermeture, les automobilistes qui veulent accéder au secteur de Verdun devront emprunter le réseau local montréalais.

AUTOROUTE BONAVENTURE

De plus, la fermeture complète de la sortie 2 de l'autoroute Bonaventure pour l'avenue Pierre-Dupuy et le Casino de Montréal va compliquer considérablement l'accès au chemin de détour pour l'A15 Nord ou l'arrondissement de Verdun pour les automobilistes qui proviennent du pont Champlain. Cette fermeture est prévue dès 21 h, vendredi soir.

Elle s'ajoute à une fermeture partielle de l'autoroute Bonaventure vers le centre-ville de Montréal. Seulement deux voies de circulation sur trois seront disponibles à compter de 20 h, vendredi soir, jusqu'à 5 h mardi matin.

Ainsi, tout le trafic provenant du pont Champlain qui sera dévié vers le centre-ville en raison de la fermeture de l'A15 Nord devra suivre un très long détour jusqu'au centre-ville, sur une autoroute partiellement fermée, avant de pouvoir faire demi-tour et de revenir vers l'A15 Nord, L'Île-des-Soeurs ou le secteur de Verdun.

Dans la mesure du possible, tout ce secteur est à éviter.

AUTOROUTE 15-ÉCHANGEUR TURCOT

Quelques kilomètres plus loin, l'autoroute 15 Nord sera aussi fermée à partir de la sortie 62 du boulevard de La Vérendrye et l'entrée en provenance du boulevard Édouard-Montpetit. Cette fermeture complète, à travers l'échangeur Turcot, fera également en sorte qu'il sera impossible d'aller rejoindre l'autoroute 20 Ouest, en direction de l'ouest de l'île de Montréal, et notamment de l'aéroport international Trudeau à Dorval.

Conséquemment, toutes les bretelles du grand échangeur qui mènent à l'A15 Nord, en provenance de l'autoroute 20 Est et de la route 136 Ouest (autoroute Ville-Marie), seront aussi fermées pour la fin de semaine.

Les bretelles de l'échangeur qui mènent de l'autoroute 15 Sud vers l'A20 Ouest ou la route 136 Est, en direction du centre-ville, seront aussi fermées à la circulation.

Toutes ces entraves seront mises en place à compter de minuit, vendredi soir, et resteront en vigueur jusqu'à 5 h, mardi matin.

AUTOROUTE 13

Sur l'autoroute 13, toutes les voies de circulation seront ouvertes en direction nord pour compenser les fermetures prévues sur l'A15. Par contre, l'autoroute 13 sera fermée en direction sud, à la hauteur de l'autoroute 40, à partir de minuit, vendredi soir jusqu'à 5 h, mardi matin. La bretelle d'accès menant de l'autoroute 40 Ouest à l'A13 Sud sera aussi fermée.

Par ailleurs, une voie de circulation sera retranchée sur l'autoroute 40, en direction est, et une seule voie (au lieu de deux) sera disponible sur la voie de desserte de l'autoroute 40 à la hauteur de l'A13.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

Enfin, une voie de circulation sur trois sera retranchée sur l'autoroute 20, en aval du boulevard Angrignon, et ce, jusqu'à la hauteur de la 1re Avenue, dans l'arrondissement de Lachine.

Par contre, la sortie 63 de l'autoroute 20 Ouest, donnant accès au pont Mercier, sera complètement fermée pour toute la fin de semaine à partir de minuit, vendredi soir.