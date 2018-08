Laval: des dissidents de l'équipe du maire veulent poursuivre la médiation

Dans un communiqué de presse, les conseillers municipaux Michel Poissant et Daniel Hébert disent craindre que «certains irritants ont été glissés sous le tapis» sans toutefois préciser de quoi il s'agit. «Au cours des discussions avec le médiateur et Marc Demers, nous avons constaté que l'on propose de repousser certains enjeux vers des comités. En fait, nous aurions souhaité des correctifs au présent et non au futur», affirme M. Poissant.

Ce dernier et son collègue rappellent qu'ils sont dix élus du Mouvement lavallois à s'être retirés du caucus au début de l'été. En réaction, le chef du parti, le maire Demers, avait invité chacun d'eux à participer à une médiation. C'est ainsi qu'au cours des dernières semaines, deux dissidents ont fait volte-face pour retourner dans le giron du maire.

«Nos collègues ont pris une décision que nous respectons», souligne Daniel Hébert. «Nous désirons simplement donner plus de temps à la mise en place d'une véritable médiation», ajoute-t-il en précisant espérer que Marc Demers prendra en considération leurs demandes pour trouver des solutions aux problèmes.

Cette crise politique origine d'une controverse autour des élections au comité exécutif du Mouvement Lavallois le printemps dernier. Une intervention de M. Demers aurait créé un malaise de nature démocratique. Jusqu'à maintenant, M. Demers soutient toutefois ne pas avoir «manipulé» les résultats des élections internes.

Chose certaine, les dissidents ont réagi en lui faisant parvenir une déclaration sous serment. Le détail du dossier n'est pas connu publiquement.

La tourmente s'est alors transportée à l'hôtel de ville et a placé en minorité le maire en juin dernier. Le retour au bercail des conseillers municipaux Aram Elagoz et Sandra El Helou a permis au maire de retrouver vraisemblablement le contrôle du conseil municipal. La prochaine assemblée prévue mardi prochain devrait apporter un éclairage à cet égard.