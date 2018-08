De nombreux secteurs à éviter ce week-end

Bruno Bisson

L'échangeur Turcot sera presque entièrement fermé et des entraves majeures seront mises en place sur les autoroutes 13 et Bonaventure au cours du prochain week-end. Les usagers de la route seraient bien avisés d'éviter le secteur du Vieux-Port de Montréal en raison des compétitions du Triathlon international de Montréal qui s'y dérouleront, de jour, samedi et dimanche.