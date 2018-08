Escouade mobilité: pas une solution miracle, prévient Plante

PLANTE PRUDENTE

Les attentes étant élevées en raison des importantes difficultés sur les routes de Montréal, la mairesse a voulu se montrer prudente. « L'Escouade mobilité ne constitue pas une recette miracle pour éliminer la congestion sur l'île de Montréal. Je le dis parce qu'il faut être réaliste », a-t-elle souligné. Elle cible notamment l'augmentation rapide du nombre de véhicules sur les routes de Montréal et les nombreux chantiers rendus nécessaires par des années de négligence. Montréal délivre en moyenne chaque année 30 000 permis d'entrave, que ce soit un chantier ou un défilé.

COMMENT ÇA MARCHE ?

L'escouade regroupe pour l'heure six inspecteurs, bien que Montréal envisage déjà de faire grossir leurs rangs. Ceux-ci sont appelés à sillonner les trois arrondissements du centre-ville, soit Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal et Le Sud-Ouest. L'Escouade mobilité sera active de 5 h à 23 h, du lundi au vendredi. Elle fera toutefois sentir sa présence surtout le matin, période jugée la plus sensible. Cinq inspecteurs travailleront en début de journée et un seul en fin de journée.

ÉVITER LES OBSTACLES IMPRÉVUS

Les inspecteurs s'assureront qu'aucune obstruction imprévue n'entrave les déplacements, que ce soit des voitures, des vélos ou même des piétons. Il peut s'agir d'une voiture stationnée illégalement ou d'un chantier qui ne respecte pas son permis pour entraver la chaussée. Pour assurer leur efficacité, les inspecteurs seront en contact constant avec l'équipe responsable de la délivrance des permis de construction, le Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU), qui surveille l'état du réseau grâce à des centaines de caméras, et les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) affectés à la circulation.

DES CONTRAVENTIONS ET UNE APPLICATION

Pour arriver à leurs fins, les inspecteurs pourront donner des contraventions lorsqu'un chantier ne respecte pas ses conditions de permis, comme les heures durant lesquelles un entrepreneur peut bloquer la circulation. L'escouade pourra demander le retrait d'une entrave et faire remorquer les véhicules stationnés illégalement. Montréal a de plus conçu une application pour appareils intelligents afin de faciliter la communication entre les responsables de la circulation.

LE SPVM EN RENFORT

En plus de l'Escouade mobilité, le SPVM demande aussi à ses agents voués à la circulation de veiller au grain. En plus de surveiller le respect de la signalisation routière, ils interviendront lorsque des véhicules bloqueront une intersection ou auprès des véhicules de livraison, qui se stationnent souvent en double ou dans les voies réservées.

CIBLER LES ENDROITS PROBLÉMATIQUES

L'escouade veillera à compiler des statistiques sur ses interventions. On pourra ainsi déterminer les endroits où des problèmes récurrents surviennent, afin de trouver des solutions à plus long terme ou pour intervenir plus rapidement. Les statistiques compilées jusqu'à présent démontrent que c'est dans le secteur du pont Jacques-Cartier que l'escouade a dû intervenir le plus - plus du tiers des interventions y ont eu lieu.