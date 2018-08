La STL s'offre 10 bus entièrement électriques

Les gouvernements du Québec et du Canada ont confirmé, vendredi, une contribution totalisant près de 10 millions pour l'acquisition de 10 autobus entièrement électriques par la Société de transport de Laval (STL).

Photo tirée de la page Facebook de New Flyer

Exemple d'autobus construit par l'entreprise du Manitoba New Flyer.

Au terme d'un appel d'offres public mené au début de 2018, le constructeur New Flyer a été choisi en tant que plus bas soumissionnaire conforme pour l'acquisition de ces bus électriques à recharge lente pour la STL. L'appel d'offres, mené avec la collaboration de l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ), devrait aussi aboutir à la livraison de 30 autobus de modèle identique à la Société de transport de Montréal (STM), qui s'est jointe au contrat en cours de processus.

Cette commande ferme de 40 autobus électriques au constructeur New Flyer, une entreprise du Manitoba, devient ainsi le plus important contrat d'acquisition de bus électriques, à ce jour, au Canada.

Les subventions totalisant 9,6 millions annoncées vendredi par les gouvernements du Québec et du Canada ont été consenties dans le cadre du programme d'immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL), et par le Fonds de la taxe sur l'essence du gouvernement fédéral.

La STL prévoit utiliser ces 10 autobus de taille conventionnelle (12 mètres, ou 40 pieds) pour créer une première ligne entièrement électrique dès 2020 sur son propre territoire. Le maire de Laval, Marc Demers, avait annoncé le projet de la STL dès octobre 2017.

Une société de transport pionnière

Il y a déjà plusieurs années que la STL expérimente en matière d'électrification de son parc d'autobus. Elle a été la première société de transport collectif à faire l'acquisition d'un bus entièrement électrique au Québec, et ce, dès 2012. Le véhicule, fabriqué par la défunte société DesignLine, est toujours en service à Laval.

La STL a par la suite expérimenté sur son réseau la mise en service d'un véhicule du constructeur chinois BYD, en 2015. Et l'an dernier, elle s'est jointe à un programme de recherche et développement de 8,5 millions de la société québécoise TM4 (une filiale d'Hydro-Québec) et du motoriste Cummins pour tester deux bus hybrides convertis en véhicules électriques.

Ces deux véhicules à recharge rapide devraient être mis en service d'ici la fin de l'été ou au plus tard à l'automne dans le cadre d'un banc d'essai technologique.

Enfin, en raison de la mise en service hâtive d'autobus entièrement électriques, la STL projette maintenant de construire un garage dédié à ce type de véhicules d'ici 2023. Selon son président, David de Cotis, la STL ne devrait plus acheter que des autobus électriques à partir de cette date, alors que la plupart des autres transporteurs québécois projettent de faire de même seulement à partir de 2025.

Les subventions gouvernementales confirmées vendredi couvriront 85 % du coût d'achat des nouveaux bus électriques. La STL financera le reste du contrat. Le coût unitaire des bus électriques de New Flyer s'élève à 1 080 000 $.