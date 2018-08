Entraves majeures dans l'échangeur Turcot et sur l'autoroute 13

AUTOROUTE 15-L'ÎLE-DES-SOEURS

Enfin, une entrave majeure à la circulation sera aussi en vigueur sur l'autoroute 15 Nord à la sortie du pont Champlain. Une fermeture complète de l'A15 est en effet prévue sur un court tronçon jusqu'au boulevard Gaétan-Laberge. L'autoroute sera ensuite réduite à une seule voie entre ce boulevard et le boulevard LaSalle.

Les automobilistes qui entrent à Montréal par le pont Champlain et qui souhaitent poursuivre leur route vers le nord de la ville devront donc emprunter un chemin de détour en prenant la sortie 58 vers l'autoroute Bonaventure, en direction du centre-ville, et faire demi-tour pour revenir vers l'A15 Nord, via le boulevard Gaétan-Laberge.