Vol de vélo : une vidéo démontre un problème récurrent à Montréal

«Le vol, c'est un des freins à la pratique du vélo à Montréal. Il y a des arrondissements qui sont plus équipés et des coins de la ville qui sont délaissés. On pense à Ahuntsic, où il y a un gros besoin. Le centre-ville est aussi très mal pourvu d'infrastructure et il y a trop peu de stationnements pour les vélos», rapporte Mme Sauvadet.

«Nous n'avons pas de rapport sur cet événement, de vol de vélo sur la rue Chapleau, alors probablement qu'aucun signalement n'a été fait», a constaté Jean-Pierre Brabant, relationniste au SPVM.

Chaque année, environ 2000 vols de vélos sont rapportés au Service de police de la Ville de Montréal. Un chiffre qui pourrait n'être que la pointe de l'iceberg puisque nombreux sont ceux qui ne déclarent pas cet acte criminel. La police encourage les gens victimes d'un crime semblable à le signaler; un formulaire en ligne est même disponible.

«On dit aux gens de le déclarer, ils peuvent le faire par notre site internet ou se présenter dans un poste de police. L'idéal aussi c'est d'identifier le mieux possible leurs vélos, en les burinant. On fait des séances gratuites assez régulièrement», a ajouté l'agent Brabant.

Bien sécuriser son vélo

Élémentaire, direz-vous, mais dans tous les cas l'essentiel demeure de bien barrer son vélo. L'exemple de la vidéo démontre que le voleur n'aurait pas pu s'enfuir avec le vélo si la roue avait été barrée avec le cadre.

«On voit tellement de vélos mal attachés ou avec des cadenas de fortune. On voit aussi des bons vélos avec des mauvais cadenas. L'idéal, c'est d'attacher son vélo avec le cadre et la roue. Après, il y a différents types de cadenas et oui, ça vaut la peine de payer plus cher pour un meilleur cadenas. Après, les voleurs déterminés vont y arriver quand même, mais l'idée, c'est de les repousser le plus longtemps possible», conseille Mme Sauvadet.

CONSEILS DE PRÉVENTION

Procéder à l'enregistrement et au burinage de votre vélo

Verrouiller votre bicyclette en tout temps

Investir dans un cadenas de qualité

Privilégier les supports prévus pour le verrouillage

Éviter de laisser votre bicyclette au même endroit trop longtemps

Prendre en note les caractéristiques de votre vélo

Source : SPVM