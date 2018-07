Le directeur général du réseau de transport EXO démissionne

Kathleen Lévesque

L'organisme de transport EXO, responsable des services de trains de banlieue et d'autobus dans les municipalités des couronnes nord et sud de Montréal, perd son directeur général un peu plus d'un an après sa nomination. Raymond Bachant a remis sa démission pour développer des projets personnels, a appris La Presse.