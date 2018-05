Plainte de harcèlement contre la mairesse de Villeray-Saint-Michel-Parc Extension

« On prend ces allégations-là très au sérieux. On a tout de suite rencontré Mme Fumagalli et son cabinet. Il a été décidé qu'elle travaillerait de la maison », a dit Mme Plante lors d'un point de presse à l'hôtel de ville.

Le cabinet de Valérie Plante ainsi que le parti Projet Montréal ont été mis au courant de la plainte jeudi dernier.

Aucun détail n'a été rendu public.