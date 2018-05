Montréal consacre 2 millions pour améliorer la sécurité près d'écoles

La Ville de Montréal consacrera 2 millions de dollars notamment pour sécuriser les abords des écoles et des services de garde dans le quartier Centre-sud et l'est de l'arrondissement Ville-Marie, a annoncé la mairesse Valérie Plante, lors du comité exécutif mercredi matin.

L'investissement, décidé par le conseil de l'arrondissement de Ville-Marie sous la gouverne de Mme Plante la veille, permettra la construction de 100 nouvelles saillies de trottoir pour ralentir la circulation automobile. Selon la Ville, les saillies de trottoir ont fait leurs preuves pour créer un environnement plus sécuritaire et paisible, en plus d'embellir les coins de rue.

« Nous nous sommes engagés à faire de Montréal une ville plus verte, plus mobile, plus sécuritaire. Nous avons mis en place des moyens afin d'appuyer les familles qui désirent s'établir à Montréal et inciter celles qui y sont à demeurer sur notre territoire », a indiqué la mairesse Plante.

Les 2 millions permettront également d'installer 1000 nouveaux supports à vélo (400 existent déjà) près des écoles, des stations de métro, des commerces ainsi que des pôles d'attraction comme le Quartier des spectacles. Cette décision n'est pas étrangère à la volonté de l'administration Plante de miser sur le transport actif, et espère convaincre plus de citoyens à opter pour « cette alternative à la voiture pour se rendre au travail, à l'école, à l'université ou dans les commerces ».

Ces mesures sont liées au plan local de développement durable de l'arrondissement de Ville-Marie ainsi dans son plan local de déplacement. À compter de l'année prochaine, il est prévu de consacrer 500 000 $ par année, pour une période de trois ans, afin de soutenir des initiatives de développement durable.