Piétons et cyclistes aussi victimes des nids-de-poule

La Ville de Montréal « connaissait l'existence du trou à cet endroit depuis plusieurs semaines », écrit la juge Catherine Pilon, de la Cour du Québec, dans sa décision rendue l'hiver dernier. Montréal « admet que le trou était gros mais considère qu'il était par conséquent visible. Le représentant de la Ville explique que puisqu'il n'y avait pas encore eu d'accident à cet endroit, il n'était pas une priorité pour la Ville ».

C'est cette explication qui a rendu Guylaine Alarie furieuse. « Autrement dit, ils attendaient que quelqu'un se fasse mal, a-t-elle déploré. C'est choquant. » La juge elle-même a écrit que l'argument « ne tient pas la route » et démontre « au contraire » la négligence de la voirie.

L'accident est survenu une semaine avant la retraite de Mme Alarie, qui travaillait en gestion de projets chez Hydro-Québec. Les années de randonnées en montagne et de course à pied qu'elle planifiait devront être plus calmes : elle peut plus difficilement mettre du poids sur sa jambe depuis la mésaventure. Et Mme Alarie remarque beaucoup plus les nids-de-poule en marchant à Montréal. « Il y en a énormément », s'est-elle désolée.

PREUVE DIFFICILE

Des cyclistes ont aussi gagné leur procès contre la Ville de Montréal dans les derniers mois pour des accidents causés par des nids-de-poule.

Jules Lefebvre, un cycliste expérimenté, a obtenu presque 17 000 $ après être tombé sous un viaduc ferroviaire, rue Saint-Hubert, dans le quartier Rosemont. Un trou s'y trouvait en octobre 2015 et le passage était mal éclairé. L'homme a durement chuté.

« Lefebvre est mal en point, raconte le juge Éric Dufour, de la Cour du Québec. Son casque a fendu sous l'impact. Il perd conscience quelques instants. Il a d'importantes blessures au visage. » Diagnostic : un os du bras fracturé, un autre fendu. Tige de métal insérée sous anesthésie générale.

Malgré les protestations de la Ville, le juge Dufour a estimé que l'emplacement du trou, combiné au mauvais éclairage, rendait la chute, « pour ainsi dire, inévitable ».

Sa consoeur juge Jo Ann Zaor en est arrivée sensiblement au même constat dans le dossier du cycliste Jean-Philippe Miller, tombé sur la 46e Avenue à Lachine en juin 2015. Son vélo s'est coincé dans un trou aux proportions « hors normes », son casque de vélo a éclaté. Il n'a heureusement subi aucune blessure sérieuse.

La juge a conclu que la présence de ce gigantesque nid-de-poule depuis des jours, voire des semaines avant l'accident constituait une faute de la Ville et l'a condamnée à verser plus de 8000 $ au jeune cycliste.

Toutes ces victimes ont réussi à prouver à la justice que la Ville avait été négligente dans son entretien : les municipalités ont l'obligation de faire le nécessaire pour maintenir leurs infrastructures en bon état, mais ne peuvent être tenues responsables de chaque nid-de-poule ou de chaque trottoir en mauvais état.

Terry DiMonte, lui, ne compte pas poursuivre la Ville. « Je n'ai pas le temps ou l'énergie de passer à travers ça », a-t-il dit. « Mais je veux attirer l'attention du public sur le sujet. C'est plus important pour moi. »